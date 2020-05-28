Английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед оформил кредит в одном из банков на сумму в 140 миллионов фунтов. Кредит был одобрен. Клуб уже получил средства.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" оформил кредит в одном из банков на сумму в 140 миллионов фунтов. Кредит был одобрен. Клуб уже получил средства.По сообщениям Manchester Evening News, "Красные дьяволы" намерены потратить кредитные деньги на приобретение футболистов в предстоящее летнее трансферное окно. В планах у "МЮ" покупка трех игроков."Юнайтед" был вынужден взять кредит из-за сложившейся финансовой ситуации, связанной с последствиями пандемии коронавируса. 21 мая клуб опубликовал финансовые отчеты, по результатам которых стало известно о резком снижении доходов: от трансляций, продаж, матчей.Кроме того, увеличился чистый долг "Манчестер Юнайтед". Теперь он составляет 429,1 миллиона фунтов стерлингов. И по оценкам экспертов, второй квартал сложится еще более удручающим.