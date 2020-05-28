Владимир Сипягин представил его в новой должности

28 мая Александр Ремига вступил на должность первого заместителя губернатора региона. Ранее он занимал эту должность с приставкой врио.Александр Ремига начал курировать промышленность, сельское хозяйство и экономическую политику области со 2 апреля. С тех пор экономический блок хорошо справлялся с поставленными задачами, в частности, оперативно организовывая поставки средств индивидуальной защиты в торговые сети и аптеки региона. Кроме того, во многом, благодаря новоиспечённому заместителю губернатора, во Владимирской области был своевременно разработан комплекс мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, включающий в себя пакет «Антикризисный», и проект закона о налоговых льготах.Благодаря этому и многим другим факторам, таким как богатый опыт работы на руководящих должностях, согласование Александра Ремиги в должность сложилось просто и быстро:«Решение о назначении Александра Александровича на этот пост было принято с учётом рекомендаций профильного комитета Заксобрания и авторитетных представителей бизнес-сообщества области. В пользу этого кандидата говорил его опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях и на государственной гражданской службе, а также чёткое понимание стоящих перед ним задач и способов их выполнения», - заявил Владимир Сипягин.