В США усиливаются протесты из-за гибели темнокожего мужчины от рук полицейских. Речь о Джордже Флойде, которого пытались задержать в Миннесоте.

В США усиливаются протесты из-за гибели темнокожего мужчины от рук полицейских. Речь о Джордже Флойде, которого пытались задержать в Миннесоте.Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой. Демонстрантов поддержали губернатор Миннесоты и мэр Миннеаполиса. Президент Трамп поручил Минюсту ускорить расследование.На этой неделе в Миннесоте пытались задержать мужчину, Джорджа Флойда. Стражи порядка повалили мужчину на землю, надели наручники. И один из полицейских придавил его шею ногой. Несмотря на крики Флойда, что он задыхается, полицейский сохранял положение восемь минут, и задержанный потерял сознание. Приехавшая на место скорая спасти мужчину не смогла.