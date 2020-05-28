Амурские бизнесмены, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут получить прямую субсидию. Как уточняет ГТРК Амур, заявки на получение можно подавать с 5 июня. Разовая выплата составит 200 тысяч рублей, проинформировали в региональном правительстве.

Амурские бизнесмены, пострадавшие от пандемии коронавируса, смогут получить прямую субсидию. Как уточняет ГТРК "Амур", заявки на получение можно подавать с 5 июня. Разовая выплата составит 200 тысяч рублей, проинформировали в региональном правительстве. Документы о своем бизнесе необходимо принести в администрацию района, где осуществляется предпринимательская деятельность.Рассчитывать на получение денег могут предприниматели, которые работают в пострадавших от эпидемии COVID-19 сферах либо те, чьи доходы снизились более чем на 30%. Полученные средства можно потратить на выплату зарплат и коммунальные платежи.Первыми в списках претендентов будут небольшие предприятия с численностью штата до 15 человек. Одним из обязательных условий станет сохранение занятости. Через год бизнесмен должен будет представить подтверждение того, что как минимум 75% сотрудников остались работать. На первом этапе на выплату прямых субсидий бизнесу выделено 100 миллионов рублей из областного бюджета.