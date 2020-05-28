Экс-солистка группы Блестящие
призналась, что заметно поправилась на карантине. Анна Семенович решила пойти по
пути стройности.
Экс-солистка группы "Блестящие"
призналась, что заметно поправилась на карантине. Анна Семенович решила пойти по
пути стройности.
Вокалистка поведала, что последние три
месяца были сложными для нее не только из-за вспышки коронавируса и режима
самоизоляции. В личной жизни знаменитости в этот период также был разлад. К
тому же Анна Семенович чуть не потеряла близкого человека и лишилась нескольких
важных рабочих контактов. Находясь в
постоянной тревоге, Анна стала заедать стресс.
Нездоровая привычка начинать есть в сложных
ситуациях у Семенович появилась еще в детстве. Анна занималась
фигурным катанием. Процесс подготовки к
турнирам сопровождался сильным физическим и психологическим напряжением. Самочувствие не улучшала необходимость соблюдать диету и постоянно следить за весом.
"Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Как
собака Павлова", – поделилась Анна Семенович.
Теперь, сталкиваясь с тревогой, вокалистка
бежит к холодильнику. Знаменитость обращалась к психологам, читала
специализированную литературу, однако решить проблему пока не смогла. "Иногда обжорство
длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, – поведала Другое дело, когда она не может остановиться долгое время.
27 Май 2020 в 5:52 PDT
Сейчас вокалистка пытается взять себя в
руки. Набранные на карантине килограммы она намерена сбросить во что бы то ни стало. Анна Семенович хочет вернуть не только стройность, но и
боевой дух.