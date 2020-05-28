Экс-солистка группы Блестящие призналась, что заметно поправилась на карантине. Анна Семенович решила пойти по пути стройности.

Экс-солистка группы "Блестящие"призналась, что заметно поправилась на карантине. Анна Семенович решила пойти попути стройности.Вокалистка поведала, что последние тримесяца были сложными для нее не только из-за вспышки коронавируса и режимасамоизоляции. В личной жизни знаменитости в этот период также был разлад. Ктому же Анна Семенович чуть не потеряла близкого человека и лишилась несколькихважных рабочих контактов. Находясь впостоянной тревоге, Анна стала заедать стресс.Нездоровая привычка начинать есть в сложныхситуациях у Семенович появилась еще в детстве. Анна занималасьфигурным катанием. Процесс подготовки ктурнирам сопровождался сильным физическим и психологическим напряжением. Самочувствие не улучшала необходимость соблюдать диету и постоянно следить за весом."Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Каксобака Павлова", – поделилась Анна Семенович.Теперь, сталкиваясь с тревогой, вокалисткабежит к холодильнику. Знаменитость обращалась к психологам, читаласпециализированную литературу, однако решить проблему пока не смогла. "Иногда обжорстводлится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, – поведала Другое дело, когда она не может остановиться долгое время.27 Май 2020 в 5:52 PDTСейчас вокалистка пытается взять себя вруки. Набранные на карантине килограммы она намерена сбросить во что бы то ни стало. Анна Семенович хочет вернуть не только стройность, но ибоевой дух.