По мнению журналистов арабского издания Аlqabas, президент РФ Владимир Путин будет силой вызволять незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

По мнению , президент РФ Владимир Путин будет силой вызволять незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.Напомним, россияне были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. С тех пор они незаконно удерживаются террористами из группировки RADA в неофициальной ливийской тюрьме "Митига" в Триполи, печально известной пытками по отношению к заключенным и нечеловеческими условиями содержания. За год содержания под "стражей" социологам так и не было предъявлено официальных обвинений, а адвоката к ним пустили только через пять месяцев после задержания.Арабские журналисты уверены, что с успехами России в Сирии, Путин продолжает реализовывать еще больше геополитических амбиций, и следующей целью станет Ливия. По мнению представителей ближневосточных СМИ, президент РФ предпримет военные действия против ПНС после того, как боевики похитили двух граждан России."В таких случаях государства пытаются вести переговоры напрямую, чтобы освободить своих граждан от террористов. ПНС допустило ошибку, когда предположило, что Россия, как и любая другая страна, будет договариваться об освобождении своих граждан. Но Путин вообще не верит в переговоры на уровне стран и международных отношений об освобождении граждан России от террористов – вероятнее всего, он предпочтет начать неожиданную военную операцию, чтобы сохранить свое достоинство и престиж, и показать себя в качестве жесткого командира, готового направить свои силы и ракеты на край света. Все это чтобы доказать, что он не ведет переговоры с террористами и не идет ни на какие уступки", – говорится в материале .Корреспонденты арабского издания отмечают, что российское правительство уже начало крупную кампанию по освобождению соотечественников, акцентируя внимание на премьеру . Кинолента основана на реальных событиях и повествует о судьбе незаконно удерживаемых в Триполи россиянах. Премьера фильма на российских телеканалах состоялась 1 мая, после чего фильм был показан западному зрителю в эфире международного телеканала RT."Шугалей" показал лидеров ПНС как простых лидеров террористических группировок, похищающих невинных российских граждан. <…> Этот фильм был переведен на многие языки. Не исключено, что Путин попытается применить сценарий, упомянутый в фильме, то есть начать военную операцию в Ливии", – убеждены журналисты издания .