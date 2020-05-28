Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд получил травму в матче 28 тура чемпионата Германии по футболу против Баварии в столкновении с главным арбитром Тобиасом Штилером. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд получил травму в матче 28 тура чемпионата Германии по футболу против "Баварии" в столкновении с главным арбитром Тобиасом Штилером. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев.В одном из эпизодов матча Штилер двигался спиной вперед, не заметил сзади норвежского форварда "шмелей" и наступил тому на ногу, сообщает Kicker. Спустя некоторое время Холанд не смог продолжить матч и попросил замену. Он покинул поле на 72 минуте.Известно, что повреждение 19-летнего игрока не носит серьезного характера. Тем не менее, следующий матч "Боруссии" против "Падерборна" 31 мая он пропустит. Предполагается, что он будет готов выйти на поле шестого июня, когда "желто-черные" будут проводить встречу с "Гертой".