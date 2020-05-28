Российские военные начали подготовку к Парадам Победы, которые запланированы на 24 июня. В Хабаровском крае будет участвовать и современная, и ретротехника - танки Т-34 и ИС-3.

Российские военные начали подготовку к Парадам Победы, которые запланированы на 24 июня. В Хабаровском крае будет участвовать и современная, и ретротехника — танки Т-34 и ИС-3.Специалисты проверяют техническое состояние машин, занимаются мойкой и покраской. Всего в Восточном военном округе на временном хранении находится более 450-ти единиц боевой техники. Она будет задействована в Парадах Победы не только в Хабаровске, но и в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ, сообщает телеканал "Россия 24".А на Юге России готовится штурмовая авиация. В тренировках участвует около 30 самолетов Су-25, среди них новейшая модификация — Су-25 СМ-3.Всего в полетах 24 июня будут задействованы 120 единиц авиатехники. На территории Южного военного округа пройдет десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе. В мероприятиях будут участвовать свыше 40 тысяч военных, более 800 единиц современной и исторической техники и вооружений.