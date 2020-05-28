ЦБ Южной Кореи снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до рекордно низких 0,5%. Таким образом регулятор пытается поддержать экономику страны, серьезно пострадавшую от падения экспорта на фоне пандемии коронавируса.

ЦБ Южной Кореи снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до рекордно низких 0,5%. Таким образом регулятор пытается поддержать экономику страны, серьезно пострадавшую от падения экспорта на фоне пандемии коронавируса.Последнее смягчение денежно-кредитной политики, которое последовало за сокращением на 50 базисных пунктов в марте, произошло после того, как Сеул запустил серию пакетов стимулов на сумму около $200 миллиардов, стремясь таким образом помочь малым и средним компаниям, а также стимулировать внутреннее потребление и сохранить рабочие места.В I квартале этого года экономика Южной Кореи сократилась на 1,4%, что привело к снижению потребления на 6,4%. Стоит отметить, что, несмотря на рекордную отрицательную динамику со времен мирового финансового кризиса 2008 года, Южная Корея показала лучшие результаты, чем другие крупные экономики, так как в стране не вводился общенациональный карантин и многие предприятия продолжали работать.Тем не менее политики предупреждают о том, что во II квартале Южную Корею ждет более серьезный экономический спад на фоне падения спроса со стороны ключевых торговых партнеров. Экспорт, на который приходится 40% экономики страны, упал в апреле на 24% по сравнению с прошлым годом. В мае снижение, по всей видимости, продолжится.По прогнозам МВФ, экономика Южной Кореи сократится в 2020 году на 1,2%. Хотя глава Банка Кореи Ли Чжу Йол заявил, что будет все-таки наблюдаться положительная динамика, хотя и в пределах 1%. Впрочем регулятор намерен пересмотреть свои прогнозы 28 мая.