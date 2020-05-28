Boeing увольняет 12 тысяч сотрудников, несмотря на возобновление работ над 737 MAX. По информации Financial Times, компания сокращает свой штат не только в США, но и в других странах.

Несмотря на возобновление сборки лайнеров 737 MAX, американская корпорация Boeing все-таки проводит массовое сокращение. В ближайшее время работы лишатся 12 тысяч сотрудников компании. При этом 5520 добровольно расторгнут контракты в обмен на компенсационные выплаты, а еще 6770 будут уволены принудительно.Кроме того, по информации Financial Times, компания сокращает свой штат за пределами США: пока известно о более чем 630 увольнениях в Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Однако впереди, как отмечает издание, гораздо более масштабные сокращения.Таким образом, чикагский авиапроизводитель так и не отказался от планов, озвученных его гендиректором Дэвидом Калхуном. Ранее он заявил, что компания намерена сократить штат на 10%. Сейчас на корпорацию работают около 160 тысяч человек. Как писали ранее "33Live.Ruру", накануне WSJ сообщила о том, что Boeing отправляет в неоплачиваемый отпуск 2,5 тысячи человек в преддверии начала массовых сокращений.