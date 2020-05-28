Опрос, проведенный экспертами Высшей школы экономики, показал, что треть россиян (32,8%) являются так называемыми ковид-диссидентами. 9,6% респондентов уверены в том, что опасность коронавирусной инфекции сильно преувеличена, а 23,2% опрошенных считают, что эпидемия вообще является выдумкой заинтересованных лиц.

Опрос, проведенный экспертами Высшей школы экономики, показал, что треть россиян (32,8%) являются так называемыми ковид-диссидентами. 9,6% респондентов уверены в том, что опасность коронавирусной инфекции сильно преувеличена, а 23,2% опрошенных считают, что эпидемия вообще является выдумкой заинтересованных лиц, сообщает РБК.Больше всего тех, кто не верит в эпидемию, проживают в Южном федеральном округе (41,1%). При этом регион находится на втором месте по числу респондентов, которые либо полностью лишились дохода либо он значительно снизился (52,1%) – на первом месте по этому показателю Северо-Кавказский федеральный округ (53,8%).Как пояснил заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе ВШЭ Руслан Артамонов, исследования показывают, что у людей, которые остались без работы, сильно снижается ощущение опасности распространения вируса.Поведение тех, кто не верит в эпидемию, в условиях ограничительных мер сильно отличается от поведения тех, кто считает опасность реальной. Так, 74,22% ковид-диссидентов убеждены, что вводить режим самоизоляции для граждан не было необходимости, 43% навещают родственников, а 54% выходят на прогулку.А вот среди тех, кто верит в эпидемию, ездят к родственникам только 18%, а друзей посещают менее 12%. При этом даже среди тех, кто считает опасность коронавируса реальной, 10% заявили о том, что введение режима самоизоляции было излишним.В целом, авторы исследования отмечают, что процент респондентов, не согласных с тем, что режим самоизоляции был необходим, стабильно растет. Если в начале апреля так считали 15,9%, то к концу мая такого мнения стали придерживаться уже 32,4%.Термин ковид-диссидентство на данный момент окончательно не сформирован, поэтому к нему пока относят всех людей, которые по разным причинам не хотят следовать рекомендациям ВОЗ по сдерживанию коронавируса COVID-19. При этом мотивация у таких людей может быть совершенно различной. Часть из них считает, что вируса в принципе не существует, и массовая истерия в мире раздута искусственно в неких тайных целях. Другие убеждены, что сильно преувеличена опасность новой инфекции, хотя в реальности коронавирус не страшнее обычного сезонного гриппа (и вызывает такую же смертность, как и грипп). Есть те, кто уверен, что введенные властями ограничительные меры являются нарушением свободы и прав человека. А есть и те, кто уверен, что активно защищаясь от COVID-19 и соблюдая все ограничительные меры, люди в итоге получат обострение различных хронических заболеваний и в целом ухудшат свой уровень здоровья.