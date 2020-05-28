Британцы начали массово вступать в профсоюзные организации. Как поясняет Financial Times, на фоне пандемии в Соединенном королевстве растут страхи относительно дальнейшей неопределенности на рынке труда и гарантий от работодателей.

Британские профсоюзы сообщают о резком росте числа новых участников с момента начала действия в Соединенном королевстве ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Как отмечает Financial Times, эта тенденция отражает растущую обеспокоенность по поводу сохранения рабочих мест и общей неопределенности на рынке труда.После десятилетий упадка профсоюзные организации, кажется, снова оседлали волну. Так Unison, объединяющая 1,34 млн госслужащих сообщила, что в текущем году ее ряды пополнили 16 тысяч человек — на 18% больше, чем за годом ранее. Причем самый большой всплеск заявок на вступление был зафиксирован сразу после обращения Бориса Джонсона к народу 10 мая, в котором он призывал людей вернуться к работе.Повышенный императив обеспечения безопасности на работе, спровоцированный пандемией также явно усилил влияние профсоюзов, ведущих с правительством переговоры по вопросу открытия школ и ключевых отраслей экономики.