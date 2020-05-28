Британская авиакомпания easyJet планирует сократить до 4,5 тысячи рабочих мест и уменьшить парк самолетов, сообщает Reuters.

Британская авиакомпания easyJet планирует сократить до 4,5 тысячи рабочих мест и уменьшить парк самолетов, сообщает Reuters.Штат easyJet насчитывает более 15 тысяч сотрудников в восьми странах Европы. Перевозчик вскоре запустит процесс консультаций с персоналом относительно сокращения рабочих мест.Пандемия COVID-19 и меры по борьбе с распространением коронавируса резко снизили спрос на авиаперевозки, заставив авиакомпании по всему миру урезать расходы.Глава easyJet Йохан Лундгрен заявил, что сокращение рабочих мест позволит авиакомпании стать "более конкурентоспособным бизнесом".EasyJet также планирует сократить свой парк на 15% до 302 самолетов к концу 2021 года.Перевозчик ожидает, что к IV кварталу будет выполнять полеты на уровне около 30% своих мощностей.Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ранее в этом месяце заявила, что спрос на авиаперевозки в Европе и США упал более чем на 90% с начала пандемии.