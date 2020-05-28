Брокеры недостаточно информируют своих клиентов о работе рынка производных инструментов и сопутствующих риски, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Брокеры недостаточно информируют своих клиентов о работе рынка производных инструментов и сопутствующих риски, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.ЦБ получает обращения, связанные с торговлей фьючерсами на WTI на Московской бирже 20-21 апреля. Поступили жалобы на действия брокеров и требования возмещения убытков.ЦБ и брокеры внимательно изучили этот вопрос, биржевой совет провел заседание, отметил Швецов, сообщает РИА Новости. Выяснилось, что если бы биржа предоставила возможность проводить торги, то потери инвесторов оказались бы гораздо больше. Поэтому нет оснований говорить о том, что потери инвесторов связаны именно с тем, что биржа не работала.Рынок производных инструментов — сложный рынок, подчеркнул Швецов. Брокеры недостаточно информируют своих клиентов о рисках. Существуют кредитные, рыночные риски, а также риски редкого стечения обстоятельств — "черные лебеди".ЦБ обсуждает с биржами возможность изменения правил торговли, чтобы не возникали непредвиденные риски. Один из вариантов — увеличение времени торгов российских бирж, чтобы они покрывали необходимые потребности клиентов по управлению активами, заключил Швецов.