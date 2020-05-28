Центральный банк Южной Кореи снизил ставку до нового рекордного минимума в 0,5%. Что ждут от действий Банка России?

Центральный банк Южной Кореи снизил ставку до нового рекордного минимума в 0,5%. В рамках борьбы с последствиями коронакризиса регулятор старается сделать деньги максимально доступными и помочь экономике восстановиться.Напомним, что экспорт из страны рухнул на четверть, и впервые за восемь лет образовался дефицит внешней торговли. Два месяца назад регулятор уже снижал ставку на 0,5%, в этот раз снижение составило 0,25%.Центральный банк России также перешел от жесткой политики к стимулирующей и проводит активное смягчение. На предстоящем в июне заседании эксперты ждут от Банка России снижения ставки сразу на 1%, причем такие ожидания подогрела сама председатель Эльвира Набиуллина. К слову, она не пыталась разубедить рынок в таких оценках, напротив, подтвердила намерение активных шагов в этом направлении.В своем свежем обзоре эксперты Deutsche Bank предсказывают снижение ставки ЦБ РФ до 4%. На июньском заседании, по их мнению, она будет снижена на 1%, а в июле еще на 0,5%. Правда, на этом процесс завершится. В Deutsche Bank полагают, что ниже 4% ключевая ставка в России в этом году не снизится, так как это привело бы к отрицательным реальным процентным ставкам (за вычетом инфляции), а это несет определенные риски для долгового рынка. Впрочем, если дефляционные процессы продолжатся, дальнейшему снижению ставки ничто не будет мешать.