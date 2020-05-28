Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант, погибший в авикатастрофе в январе 2020 года, будет введен в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. Церемонию решили перенести из-за пандемии.

Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант, погибший в авикатастрофе в январе 2020 года, будет введен в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. Церемония планировалась на август нынешнего года, но ее решили перенести из-за пандемии.Как сообщает ESPN, теперь торжественную церемонию планируют провести весной 2021 года. Помимо Брайанта, пять раз выигравшего титул чемпиона ассоциации, планируется введение в Зал славы НБА также еще двух бывших звезд лиги: пятикратного победителя турнира в составе "Сан-Антонио Сперс" Тима Данкана и чемпиона НБА Кевина Гарнетта, выигравший свой единственный титул в форме "Бостон Селтикс".Напомним, что Брайант погиб в результате крушения личного вертолета вблизи Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибла его дочь Джианна, а также семь человек.В честь Коби и его 13-летней дочери была учреждена награда в женской НБА, первый лауреат которой будет назван в 2021 году на Матче всех звезд ассоциации.