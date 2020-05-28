У четырех игроков московского футбольного клуба Локомотив обнаружили коронавирус. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте. Инфекцию подхватили вратарь Антон ..

У четырех игроков московского футбольного клуба "Локомотив" обнаружили коронавирус. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте.Инфекцию подхватили вратарь Антон Коченков, нападающий Тимур Сулейманов, полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугарев. Болезнь протекает у них без симптомов. Футболисты самоизолировались дома.Врач клуба "Локомотив" Никита Карлицкий рассказал, что спортсмены могут вернуться к тренировкам в течение десяти дней. "Нам нужно получить два отрицательных теста за три дня по протоколу", – отметил медик в интервью для .