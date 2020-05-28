По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, превысило в США 100 тысяч.

По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, превысило в США 100 тысяч.Кроме того, к настоящему моменту в Соединенных Штатах коронавирус диагностирован у 1 695 766 человек, передает ТАСС.