Глава корпорации Роснано Анатолий Чубайс более подробно раскрыл свою метафору про дохлую лошадь, которую он высказал во время интервью изданию Forbes. Эти слова он посвятил экономике России и ее зависимости от нефтегазовой сферы.

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс более подробно раскрыл свою метафору про "дохлую лошадь", которую он высказал во время интервью изданию Forbes. Эти слова он посвятил экономике России и ее зависимости от нефтегазовой сферы."Если лошадь сдохла, с нее надо слезать", – метафорично высказал Анатолий Чубайс свою мысль о проблемах российский нефтегазовой сферы. Он добавил, что России необходимо как можно быстрее слезть с нефтяной иглы.Впрочем, воспринимать эту цитату буквально не стоит. "Никто не говорит о какой-то дури: закрыть нефтянку, это какая-то нелепость", – подчеркнул Анатолий Чубайс. По его словам, необходимо только наращивать внимание на нефте– и газохимию.Самое главное, что России необходимо пересмотреть систему своих приоритетов. И период коронавируса, а также объективных проблем на глобальном рынке энергоносителей, самое удачное для этого время.Анатолий Чубайс рассказал, что существенное влияние на нефтяную отрасль оказывают сразу несколько факторов. Помимо коронавируса речь идет и о глобальном потеплении, и технологическом факторе.На этом фоне как никогда важно уделить внимание и долгосрочной стратегии. Необходимо смотреть и на то, что будет через пять и десять лет. "Мне бы очень хотелось, чтобы в этом смысле была услышана моя, может быть, избыточно броская цитата про дохлую лошадь", – заключил глава "Роснано".