Пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в статье для китайской газеты Глобал Таймс. Также он рассказал об унизительных запретах обращаться к России за поддержкой независимо от того, насколько тревожна ситуация.

"Пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма". Так написал глава российского МИД Сергей Лавров в статье для китайской газеты "Глобал Таймс".Дипломат считает, что часть стран Запада пытается воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств. Как пример, Лавров приводит упорные попытки возложить бремя вины за распространение инфекции на Китай, а также нечистоплотные спекуляции относительно российской помощи другим странам."Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния", — указал министр.Кроме того, глава МИД рассказал об "унизительных запретах" обращаться к России за поддержкой независимо от того, насколько тревожна ситуация. Как сообщает "Россия 24", Лавров отметил, что это противоречит базовым дипломатическим нормам. По оценке министра, получается что пресловутая западная политическая солидарность дороже жизней и здоровья десятков тысяч людей.В марте статью о российской помощи Италии опубликовала газета La Stampa. В ней говорилось, что Москва решила помочь при условии ответных действий Рима, например в целях облегчения европейских санкций. Российские власти назвали эти публикации провокацией.