Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал список претендентов на титульный бой в полусредней весовой категории. Среди них не оказалось бывшего чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал список претендентов на титульный бой в полусредней весовой категории. Среди них не оказалось бывшего чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.31-летний ирландец свой предыдущий поединок провел как раз в полусредней категории. В январе 2020 года он за 40 секунд победил Дональда Серроне. Но для завоевания права на бой за чемпионский пояс этого оказалось недостаточно.Глава UFC в разговоре с ESPN назвал три фамилии, которые смогут претендовать на бой против действующего чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана: "Хорхе Масвидаль, Колби Ковингтон и Леон Эвдвардс — кто-то из этих парней станет соперником Усмана. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор".Напомним, что накануне сам Макгрегор признался, что готов был бы провести бой-реванш по правилам бокса против американского непобедимого чемпиона Флойда Мэйвезера-младшего.В 2017 году ирландец проиграл техническим нокаутом. Однако теперь Конор "вдохновлен на вторую часть" после того, как его боксерские навыки были оценены в том числе и Майком Тайсоном.