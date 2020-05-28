Семья Джамала Хашогги публично простила восьмерых мужчин, которых суд Саудовской Аравии признал виновными в убийстве журналиста в 2018 году. Однако это не ослабило внимание американских конгрессменов, в первую очередь из Демократической партии, к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, которого многие подозревают в организации жестокого убийства.

Семья Джамала Хашогги публично простила восьмерых мужчин, которых суд Саудовской Аравии признал виновными в убийстве журналиста в 2018 году. Однако это не ослабило внимание американских конгрессменов, в первую очередь из Демократической партии, к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, которого многие подозревают в организации жестокого убийства.Демократы требуют от администрации Дональда Трампа, чтобы та обнародовала секретный доклад о причастных к убийству саудовских чиновниках, среди которых и наследный принц.Следует отметить, что после проведенного расследования насильственной смерти Хашогги в Стамбуле Организация Объединенных Наций выпустила свой отчет, в котором говорится об "убедительных доказательствах" того, что принц Мухаммед причастен к убийству известного журналиста. ЦРУ, как сообщается, пришло к аналогичному выводу."Невозможно окончательно назвать ответственного за убийство Джамала Хашогги, до тех пор пока администрация не обнародует то, что знает американское правительство о том, кто в саудовском правительстве заказал, осуществил и попытался скрыть данное убийство, — заявил Al-Monitor председатель комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф. — Конгрессу необходимо предпринять дальнейшие законодательные шаги для обеспечения рассекречивания подготовленного разведслужбами доклада".Принятый в прошлом году закон о санкционировании расходов на оборону включал требование к администрации Трампа представить конгрессу незасекреченную версию доклада об убийстве Хашогги. Проект закона включал санкции в отношении каждого названного в докладе саудовского чиновника. Это положение палата представителей почти единодушно (405 к 7) поддержала, но окончательная версия закона уже не включала санкции из-за оппозиции со стороны Белого дома и его союзников-республиканцев в сенате.Администрация Трампа отказалась предоставить конгрессу рассекреченный доклад в соответствии с законом. Вместо этого в феврале разведслужбы отправили законодателям лишь несекретную часть доклада, объясняя это тем, что его полный текст поставит под угрозу "источники и методы анализа"."Нам ничего не известно о возможном ущербе для национальной безопасности США при рассекречивании февральского доклада, — заявил Al-Monitor помощник конгрессмена-демократа на условиях анонимности. — Несоблюдение администрацией закона, который требует предоставить полный отчет об убийстве Хашогги, вызывает опасения. Национальное разведывательное управление в свою очередь использует гриф секретности, для того чтобы скрыть представляющую общественный интерес информацию".Бывший председатель сенатского комитета по разведке, республиканец Ричард Берр, ушедший в отставку в начале этого месяца, в совместном письме с конгрессменом-демократом Марком Уорнером также призвал администрацию Трампа немедленно рассекретить доклад.На днях сенатор-демократ Рон Уайден, еще один член комитета по разведке, пригрозил прибегнуть к мало используемому сенатом механизму: провести голосование по рассекречиванию доклада и законодательно заставить Белый дом обнародовать весь документ.