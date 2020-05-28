Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова считает, что для детей масочно-перчаточный режим не должен превращаться в бессмысленный маскарад. Таким образом омбудсмен в эфире телеканала Россия 24 ответила на вопрос о том, должны ли несовершеннолетние носить средства на ЕГЭ и во время учебы.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова считает, что для детей масочно-перчаточный режим не должен превращаться в бессмысленный маскарад. Таким образом омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24" ответила на вопрос о том, должны ли несовершеннолетние носить средства во время ЕГЭ и учебы. Кузнецова отметила, что дети сейчас и так находятся в очень непростой ситуации, учитывая те условия, в которых они готовятся к экзаменам.Уполномоченный по правам ребенка призвала трезво оценивать ситуацию и подумать о том, сколько маску может проносить, например, трехлетний малыш. По ее словам, это трудновыполнимое и совершенно бессмысленное требование. При этом Кузнецова подчеркнула, что пренебрегать профилактическими мерами не стоит, но нужно индивидуально подойти к каждой ситуации. Омбудсмен считает, что нужно придумать гибкие меры, удобные для всех и не создающие дополнительных проблем и препятствий.Анна Кузнецова прокомментировала, достаточны или нет меры финансовой поддержки, которые предлагает государство семьям с детьми. Уполномоченный по правам ребенка считает, что кроме федеральных мер в регионах важно проводить адресную работу — только в таком случае она будет точной.