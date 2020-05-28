В программе О самом главном на телеканале Россия 1 известный врач Юрий Беленков рассказывает о том, кому нужен о полезен рыбий жир - полиненасыщенные жирные кислоты, которые сегодня известны как Омега-3, а кому он категорически противопоказан.

В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" известный врач Юрий Беленков — вице-президент Российского кардиологического общества, академик РАН, директор клиники госпитальной терапии №1 лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, которому доверяли свое здоровье многие политики России и мира, рассказал о том, кому полезно принимать рыбий жир, а кому надо относиться к нему с осторожностью.Он отметил, что наверняка многие помнят маслянистую, желтую и не очень хорошо пахнущую жидкость, которую несколько десятилетий назад "вливали" в детей.Ее уже давно заменяет так называемая "Омега-3" — полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в обменных процессах и регуляции иммунитета человека.Попадая в организм с продуктами питания, они встраиваются в структуру клетчатых мембран. В результате происходит активизация работы клеток, улучшается их питание и обменные процессы.Особенно важно это для работы клеток сердца и мозга, которые всегда находятся под нагрузкой.Если говорить о продуктах, насыщенных "Омегой-3", то это в основном жирная рыба типа семги.Поскольку полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в организме, то должны регулярно поступать извне.Особо необходимы они при сердечно-сосудистых заболеваниях.Однако все зависит от уровня холестерина. Если показатели холестерина 5,2 – 5,7, то можно опираться только на "Омегу-3", а вот если показатель 7 и выше, то только ее уже будет недостаточно - все равно нужны статины, говорит доктор Беленков.Но для того, чтобы снизить их дозу, надо добавлять к ним "Омегу-3".Если есть остеопороз, то, отмечает врач, "витамин D и кальций сами по себе не въедут в кость".Поэтому таким людям помимо кальция и витамина D надо принимать и полиненасыщенные жирные кислоты, советует доктор Беленков. Они же поддерживают иммунитет, функции центральной нервной системы.Рекомендован их прием и при ряде онкологических заболеваний.При этом Беленков опровергает слухи о том, что "Омега-3" якобы вызывает ряд онкологических заболеваний."Никто этого не доказал", — говорит врач.Кроме того, польза от них и для волос, и для кожи, и для ногтей, отмечают гости в студии программы."Все это очень хорошо, но надо следить за холестерином", — напоминает доктор Беленков."Если стабильные показатели холестерина, давления и глюкозы крови — будет только польза. Все хорошо в меру, и передозировка "Омегой-3» тоже возможна", — предупреждает врач.Симптомы передозировки ею — тошнота, плохой аппетит, вздутие кишечника (метеоризм).В сутки "Омеги-3" надо принимать от 500 миллиграмм до грамма-полутора, советует доктор Беленков.Он также предупреждает, что есть заболевания, при которых применение полиненасыщенных жирных кислот противопоказано.Это туберкулез в открытой форме, заболевания желудочно-кишечного тракта (потому что "Омега-3" стимулирует работу кишечника), заболевания печени и почек, камни почек и желчного пузыря, а также зачастую — нарушение свертываемости крови, перечисляет врач и телеведущий."Если это делать разумно по показаниям – хорошо, но если есть склонность к кровотечениям, можно усугубить состояние", — предупреждает доктор Беленков.Кроме того, говорит он, "бывает самая банальная аллергия на жирные кислоты". В этом случае можно рыбу заменять любым маслом, орехами, бобовыми и авокадо. Это — естественные источники полиненасыщенных жирных кислот.Говоря об их пользе и противопоказаниях, доктор Беленков в очередной раз напоминает: употребляя "Омегу-3", надо помнить, что эти вещества могут делать, и что они делать не могут.