Центральный банк зафиксировал максимальный уровень кредитной нагрузки россиян в начале апреля. Этот показатель планомерно увеличивается с середины 2017 года.

Центральный банк зафиксировал максимальный уровень кредитной нагрузки россиян в начале апреля. Этот показатель планомерно увеличивается с середины 2017 года.Коронавирус в России спровоцировал масштабные проблемы с экономикой. Несмотря на то, что власти разработали комплексный план по поддержке граждан и представителей малого и среднего бизнеса, ухудшение уровня жизни у многих стало заметным.Люди были вынуждены затыкать финансовые дыры кредитными деньгами. Уровень долговой нагрузки россиян к 1 апреля 2020 года достиг отметки в 10,9%, сообщили в Центробанке. Этот показатель оказался самым большим за все время наблюдений.В регуляторе отметили, что и до кризиса из-за пандемии коронавируса высокая закредитованность населения считалась одной из уязвимостей финансового сектора страны. После начала эпидемии часть российских заемщиков не смогли в срок внести платежи. "Это определенный индикатор кредитного качества", – рассказал представитель ЦБ.При этом в регуляторе сочли, что не все пропустившие один платеж, будут показывать просрочку и дальше. Кто-то самостоятельно восстановит график платежей, другим кредит реструктурируют.Однако масштабы этой реструктуризации в краткосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков. Банк России полагает, что участники рынка успеют подготовиться к ухудшению состояния портфелей.Публикация от (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT