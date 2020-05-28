За время войны в Донбассе Киев не демонстрировал конкретных шагов, направленных на урегулирование конфликта, отмечает глава президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Приход к власти Владимира Зеленского мало изменил официальную позицию украинских властей. Эксперт назвал главную причину, почему идущая седьмой год война не заканчивается.

За время войны в Донбассе Киев не демонстрировал конкретных шагов, направленных на урегулирование конфликта, отмечает глава президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко. Приход к власти Владимира Зеленского мало изменил официальную позицию украинских властей. Эксперт назвал главную причину, почему идущая седьмой год война не заканчивается.Колесническо напомнил, что ранее в украинском МИДе говорили о намерении ликвидировать Донецкую и Луганскую республики, когда Киев получит контроль над границей с Россией. Риторика новых властей Незалежной мало чем отличается от прежних.Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию в регионе. По его мнению, будет продолжаться вялотекущая война, которая в любой момент может перейти в активную фазу.Нежелание Киева заканчивать войну Колесническо объяснил тем, что после политического урегулирования встанет вопрос о наказании тех, кто обстреливал Донецк, Луганск и другие города региона. И тут возникают вопросы к украинскому руководству, которое направило армию на мирных жителей, считает эксперт.Колесническо уверен: закончить конфликт можно только с помощью международного сообщества. Самостоятельно Киев на прямые переговоры с ДНР и ЛНР не пойдет, его нужно заставить это сделать, полагает эксперт.Спустя год после прихода Владимира Зеленского к власти особыми успехами на донбасском направлении он похвастаться не может. Удалось провести обмены пленными и развести войска на двух участках фронта.Но детали политического урегулирования Москва и Киев видят по-разному. В Кремле указывают на текст минских соглашений, согласно которым Украина должна получить контроль над границей с Россией после местных выборов в Донбассе. считает наоборот.