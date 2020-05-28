Академик РАН Виталий Зверев предупреждает о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток. Ученый ожидает роста таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, аллергия, а также грибковых и бактериальных заболеваний.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев предупредил об опасности длительного ношения масок и перчаток.По его словам, коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени. То, что остается спустя 24-72 часа, — это не живой вирус, а его следы, геном. При этом сам вирус уже нежизнеспособен. В связи с этим ношение перчаток не имеет смысла, а только вредит. Более того - кожа защищает гораздо лучше перчаток."Мы собираем на них все, что можно, — и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу. Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера", — заявил Зверев "Интерфаксу".Кроме того, он прогнозирует рост других заболеваний, в частности, дерматитов, потому что перчатки портят кожу. Это же касается и антисептиков, которые уничтожают полезную микрофлору.Также Зверев выступил против против ношения масок на улице."Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос — а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? — задается вопросом академик. - Или когда люди на велосипеде в маске едут. На улице не летает вирус! Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся".Он пояснил, что надевать маску нужно только в местах скопления народа - в метро, магазинах, а на улице она не просто бесполезна, а вредна. Через два часа ношениях она из средства защиты превращается в средство распространения инфекции, потому что в воздухе помимо COVID-19 есть грибы и бактерии, которые оседают на маске и могут заразить человека. В связи с этим Зверев ожидает рост таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические и бактериальные заболевания.Кроме того, Зверев усомнился в необходимости дезинфекции дорог и тротуаров. По его словам, так выращиваются бактерии, которые будут устойчивы к дезинфектантам, "и потом какая-нибудь синегнойная палочка попадет в медклинику, и вы никакими санитарными методами ее оттуда не выведете".Накануне мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о борьбе с распространением коронавируса. С 1 июня в столице будут действовать новые правила: должны заработать непродовольственные магазины, химчистки, ремонтные мастерские и другие учреждения сферы услуг. Также москвичам разрешат прогулки три раза в неделю в соотвествии с графиком. Выходить на улицу можно будет только в маске.