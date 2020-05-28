Бывший главный санитарный врач Москвы, замдиректора НИИ имени Мечникова Николай Филатов усомнился в целесообразности создания вакцины от коронавируса. Главный вопрос – кого ей будут прививать, отметил специалист.

Бывший главный санитарный врач Москвы, замдиректора НИИ имени Мечникова Николай Филатов усомнился в целесообразности создания вакцины от коронавируса. Главный вопрос – кого ей будут прививать, отметил специалист.По его словам, давать вакцину от коронавируса будут только тем, кто в очаге заболевания. При этом дети инфекции всерьез не подвержены, а в организме пожилых людей антитела вырабатываются крайне неохотно.Разработка новой вакцины – выброшенные на ветер деньги, считает Филатов. В России уже есть лекарства, которые могут бороться с коронавирусом, отметил специалист.Так, в НИИ имени Сеченова разработана вакцина, которая укрепляет иммунитет даже у пожилых людей. Ее действия хватает на три месяца, рассказал ученый в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, лекарство сейчас не производится, но могли бы помочь больным. "А разрабатывать специфическую вакцину против коронавируса нет смысла", – резюмировал эксперт.Опасность COVID-19 специалист считает преувеличенной и раздутой СМИ. Коронавирусом бессимптомно болеет почти половина зараженных, напомнил Филатов. Значит, инфекция не так опасна, как ее пытаются представить, считает ученый.На его взгляд, вирус "погуляет" в человеческой популяции первые две недели июня, а потом "впадет в спячку", найти его будет трудно. Филатов усомнился, что после Москвы пик распространения эпидемии наступит в регионах.В заболели более 370 тысяч человек. На совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе омтены карантина. С 1 июня в городе заработают магазины непродовольственных товаров и службы быта. Жителям столицы разрешат гулять три раза в неделю по определенным дням.30 Мар 2020 в 5:31 PDT