Американская логистическая компания FedEx хочет приобрести долю в немецкой компании доставки Hermes, которой владеет группа Otto.

Пандемия коронавируса делает все более актуальными сервисы доставки товаров и посылок на дом. На этой волне американская логистическая корпорация FedEx решила расширить свои возможности, купив долю в "дочке" немецкой группы Otto, службы доставки посылок Hermes. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Правда, в Otto завуалированно ответили, что поиск стратегического партнера вызвал большой интерес со стороны инвесторов.Между тем, FedEx явно настроена серьезно: в прошлом месяце компания заявила, что готова прибегнуть к новым заимствованиям, чтобы увеличить резервы, так как коронавирус ударил по более прибыльной доставке грузов между предприятиями, выдвинув на первый план низкодоходную "домашнюю" доставку посылок. Однако, когда хочешь выжить, приходится подстраиваться под ситуацию. Пока FedEx присутствует в европейском секторе доставки посылок в очень ограниченном объеме. Предполагается, что покупка доли в Hermes позволит американской корпорации получить приличную долю рынка, хотя, как отмечает Reuters, не без риска. Агентство напоминает, что FedEx все еще не справилась с интеграцией европейской TNT Express, купленной в 2016 году."Это имеет большой смысл, потому что им это нужно... Риск заключается в том, что они не очень преуспели в интеграции TNT", – отмечает управляющий партнер Last Mile Experts Марек Ружицкий.Что касается Hermes, то сейчас, по словам представителей Otto, уровень доставки посылок на дом в Германии и Великобритании достиг уровня предновогоднего периода. Однако в 2019 году Hermes получила двузначный убыток, столкнувшись с серьезным дефицитом рабочей силы и, в частности, водителей.