Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей...

«Останкинский районный суд г. Москвы признал виновными участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Как сообщалось ранее, в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года соучастники совершали незаконные банковские операции по транзиту и обналичиванию денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 3% от суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных группе фиктивных организаций, составил свыше 9 млн рублей.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе расследования следователи привлекли к уголовной ответственности троих граждан в возрасте от 42 до 45 лет.В настоящее время Останкинский районный суд г. Москвы признал фигурантов виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 и 4 года), а также штрафами в размере 150 и 300 тысяч рублей.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-89-78