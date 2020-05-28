Скандальное заявление французского защитника Адиля Рами об уходе из футбольного клуба Сочи, якобы не выполняющего финансовые обязательство перед чемпионом мира, получило продолжение.

Скандальное заявление французского защитника Адиля Рами об уходе из футбольного клуба "Сочи", якобы не выполняющего финансовые обязательство перед чемпионом мира, получило продолжение.Стало известно, что клуб ранее аннулировал контракт с игроком. Это произошло 26 мая, и как сообщает "Спорт-экспресс", произошло из-за блефа самого француза."Рами при прохождении медосмотра пытался скрыть серьезную травму, ее называют jump knee injury, и пытался выдать за другую — тендинит. Но медслужба выявила проблему, и отправила его в клинику Барселоны к одному из лучших в мире специалистов по такого рода повреждениям. Но не помогло и это. Рами надо смириться, что в его ситуации продолжение карьеры невозможно. Выступать на профессиональном уровне он уже не способен"."В "Сочи" аннулировали контракт Рами 26 мая — именно аннулировали, это важно. В связи с этим и речи о каких-то компенсациях быть не может. Скорее, это сам клуб может обратиться в ФИФА, и попытаться удержать с него выплаченные суммы. То, что ему не платили является ложью. Базовая зарплата начислялась регулярно, удерживались лишь бонусы, но их банально не за что было начислять"."И все это при том, что Адиль стал единственным футболистом "Сочи", отказавшийся пойти на понижение оклада на 50 процентов в условиях пандемии".Впрочем, агент игрока Рубен Хавьер Косо Руиз все отрицает, назвав эту информацию фейком. "Контракт с Рами был расторгнут из-за того, что скрыл тяжелую травму? Это фейк, — приводит слова агента Спорт24.Ru. — Сейчас будет ФИФА и CAS, а Рами будет выступать в своем следующем клубе".Напомним, что Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года, и не провел за команду ни одного матча.