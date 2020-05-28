Американский Федрезерв заявил о том, что ситуация с массовой безработицей усугубляется тем, что многие американцы не хотят снова выходить на работу. В числе ключевых причин чиновники отмечают в том числе щедрые пособия по безработице.

Американский Федрезерв заявил о том, что ситуация с массовой безработицей усугубляется тем, что многие американцы не хотят снова выходить на работу. В своем периодическом обзоре национальной экономики регулятор сообщает, что в числе основных причин – проблемы со здоровьем, сложности, возникающие из-за невозможности оставить детей без присмотра (работа детских садов, школ и летних лагерей по-прежнему частично ограничена) и слишком щедрые пособия по безработице.По данным Министерства труда США, с середины марта заявки на пособия по безработице подали около 40 млн американцев. И более 25 миллионов человек получают пособия в течение как минимум двух недель. Кроме того, правительство запустило различные программы выплат, в том числе, компенсирующих работникам выпадающие доходы, и еще предполагающие $600 сверху. Плюс – развернута Программа защиты зарплат, которая предполагает льготные кредиты для работодателей, которые не будут сокращать своих сотрудников в течение 8 недель. То есть, “зачем работать, когда можно не работать”?При этом Федрезерв отмечает, что падение экономики наблюдается во всех 12 округах, где действует ФРС. Наиболее резкое снижение отмечается в секторах розничной торговли и гостиничного бизнеса. В числе серьезно пострадавших секторов также энергетика и сельское хозяйство. Первый получил удар в виде снижения спроса, второй – из-за закрытия ряда перерабатывающих предприятий в условиях карантина. Просел и сектор недвижимости. Причем как продажи, так и аренда. ФРС отмечает, что многие владельцы коммерческой недвижимости также сообщили о том, что их арендаторы попросили об отсрочке платежей или попросту перестали платить. При этом большинство респондентов ФРС из всех секторов экономики говорят о том, что не рассчитывают на быстрое восстановление и дальнейшие перспективы представляются им крайне неопределенными.