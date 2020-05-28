Московский Локомотив не смог договориться с миланским Интером о продлении арендного соглашения португальского полузащитника Жоау Мариу. 27-летний футболист покинет железнодорожников 30 июня.

Московский "Локомотив" не смог договориться с миланским "Интером" о продлении арендного соглашения португальского полузащитника Жоау Мариу. 27-летний футболист покинет "железнодорожников" 30 июня.Как сообщает "Спорт-экспресс", переговоры с представителями "нерадзурри", владеющими правами на игрока, вел скаут "Локо" Андрей Лосюк. Однако договориться о продлении аренды Мариу до фактического завершения чемпионата России ему не удалось.Выкупить же игрока у "Интера" на постоянной основе "Локомотиву" не удастся из-за его высокой стоимости — 18 миллионов евро.Напомним, что Мариу пополнил состав "Локо" летом 2019 года. До паузы из-за пандемии португалец провел в красно-зеленой футболке "железнодорожников" 15 официальных матчей, отличившись одним голом и четырьмя голевыми передачами.