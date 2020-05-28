Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года. Об этом глава корпорации заявил во время трансляции на YouTube-канале Соловьев LIVE.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года. Об этом глава корпорации заявил во время трансляции на YouTube-канале "Соловьев LIVE".Рогозин рассказал, что в орбитальную станцию войдут модули, которые раньше планировали отправить к Международной космической станции. По словам гендиректора "Роскосмоса", у них в резерве уже есть два модуля — узловой и энергетический. Они обеспечат новую станцию питанием. К ней планируется нарастить еще несколько модулей.Дмитрий Рогозин отметил, что новая околоземная станция станет штабом всей орбитальной группировки России.Также глава "Роскосмоса" рассказал, что на новой орбитальной станции планируется собирать конструкции, которые Россия будет направлять в дальний космос — на Марс, на Луну, к астероидам.