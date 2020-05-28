Китайский IT-гигант Huawei заключил глобальное партнерство с базирующимся во Франции и принадлежащим медиахолдингу Vivendi видеосервисом Dailymotion. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Китайский IT-гигант Huawei заключил "глобальное партнерство" с базирующимся во Франции и принадлежащим медиахолдингу Vivendi видеосервисом Dailymotion. Об этом сообщается в пресс-релизе.В последние месяцы покупатели новых смартфонов Huawei были из-за санкций США лишены возможности комфортно смотреть ролики на популярном видеохостинге YouTube через официальное приложение. Их просмотр возможен лишь через браузер, что существенно менее удобно.В Dailymotion сообщили, что намерены активно развивать партнерство с предустанавливаемым на все смартфоны китайской компании сервисом Huawei Video. В частности, в приложение Huawei Video интегрировали технологию воспроизведения видео от Dailymotion и дали доступ его пользователям к международному и локальному контенту, размещенному на французской видеоплатформе.Технологии Dailymotion используют для публикации и распространения видео многие крупные мировые медиагруппы, а ее аудитория насчитывает около 250 млн пользователей. Кроме того, компания производит видеоконтент для MSN, Bing или Orange, которые сами предпочитают этим не заниматься.