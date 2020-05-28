Звезда кино и сериалов похвасталась семейной идиллией. Игорь
Петренко поделился трогательным снимком жены и дочерей.
Звезда кино и сериалов похвасталась семейной идиллией. Игорь
Петренко поделился трогательным снимком жены и дочерей.
Актер женат в третий раз. Супруга Кристина Бродская родила
Игорю Петренко троих детей: Софию-Каролину, Марию и Еву. В сентябре 2020
года пара отметит четырехлетие со дня свадьбы.
В самоизоляции Кристина и Игорь создали интересный проект: артист
зачитывал на камеру сказку "Приключения желтого чемоданчика". Трогательный
снимок семьи Петренко ознаменовал финал истории.
Игорь не раз признавался, что души не чает в
супруге. Артист горд, что Кристина справляется с малышами без помощи
нянь. Более того, во время третьей беременности Бродская умудрилась освоить
новую профессию – стала фотографом.
Ранее в интервью Игорь сообщил, что Кристина и дети везде
его сопровождают, даже на гастролях. Петренко считает, что семья не должна
расставаться надолго, этот опыт он вынес из двух предыдущих браков.
26 Май 2020 в 2:25 PDT
Напомним, что первой женой Игоря Петренко была артистка Ирина
Леонова. Союз просуществовал четыре года. Общих детей у пары не было.
Второй супругой актера стала Екатерина Климова. Артисты
познакомились на съемках теленовеллы "Московские окна". Климова подарила
Петренко сыновей Матвея и Корнея.
Добавим, что Игорь Петренко исполняет в картине одну из главных ролей. В теленовелле снимается и Гела Месхи, который тоже состоял в браке с Екатериной Климовой.