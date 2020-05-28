Звезда кино и сериалов похвасталась семейной идиллией. Игорь Петренко поделился трогательным снимком жены и дочерей.

Звезда кино и сериалов похвасталась семейной идиллией. ИгорьПетренко поделился трогательным снимком жены и дочерей.Актер женат в третий раз. Супруга Кристина Бродская родилаИгорю Петренко троих детей: Софию-Каролину, Марию и Еву. В сентябре 2020года пара отметит четырехлетие со дня свадьбы.В самоизоляции Кристина и Игорь создали интересный проект: артистзачитывал на камеру сказку "Приключения желтого чемоданчика". Трогательныйснимок семьи Петренко ознаменовал финал истории.Игорь не раз признавался, что души не чает всупруге. Артист горд, что Кристина справляется с малышами без помощинянь. Более того, во время третьей беременности Бродская умудрилась освоитьновую профессию – стала фотографом.Ранее в интервью Игорь сообщил, что Кристина и дети вездеего сопровождают, даже на гастролях. Петренко считает, что семья не должнарасставаться надолго, этот опыт он вынес из двух предыдущих браков.26 Май 2020 в 2:25 PDTНапомним, что первой женой Игоря Петренко была артистка ИринаЛеонова. Союз просуществовал четыре года. Общих детей у пары не было.Второй супругой актера стала Екатерина Климова. Артистыпознакомились на съемках теленовеллы "Московские окна". Климова подарилаПетренко сыновей Матвея и Корнея.Добавим, что Игорь Петренко исполняет в картине одну из главных ролей. В теленовелле снимается и Гела Месхи, который тоже состоял в браке с Екатериной Климовой.