Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет доплачивать иностранным туристам за отдых в стране. Программа призвана стимулировать только внутренний туризм после пандемии COVID-19 и покроет только часть расходов на поездки японцев внутри страны.

Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет доплачивать иностранным туристам за отдых в стране.Ранее такая информация появилась в японских СМИ. Сообщалось, что правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 американских долларов в день. На эту инициативу уже выделено 12,5 миллиарда долларов. Ваучеры можно будет потратить ваучеры в магазинах и ресторанах.Как сообщает "Интерфакс", агентство по туризму заявило, что власти будут стимулировать только внутренний туризм после пандемии COVID-19, и программа покроет только часть расходов на поездки японцев внутри страны.