Эксперты выяснили, какими критериями руководствуются россияне при выборе и покупке нового телевизора

Эксперты выяснили, какими критериями руководствуются россияне при выборе и покупке нового телевизора. Как оказалось, ключевую роль в принятии решения играет диагональ экрана. Пользователи, которые хотят купить стандартную модель, больше отталкиваются от цены, а те, кто присматривает дорогостоящий ТВ, уделяют более пристальное внимание разрешению, технологиям и наличию "умных" функций.К таким выводам пришла аналитическая компания Human Nature, которая провела исследование по заказу Samsung в августе-декабре 2019 года. В нем участвовали фокус-группы из 80 человек, а в рамках онлайн-интервью были опрошены мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет по всей России, которые приобрели телевизор в последние 6 месяцев.Как правило, россияне меняют ТВ каждые пять лет - чаще всего из-за поломки или устаревания имеющегося (37%), желания получить большую диагональ (28%) или необходимости купить еще один (31%), рассказали Вестям.Ru в Samsung. Для тех, кто планирует покупку дорогой модели (от 90 тысяч рублей), более значимыми факторами становятся необходимость большего экрана (40%) и стремление вознаградить себя (30%).На выбор и покупку новой модели в среднем уходит две недели. На стадии выбора россияне почти всегда обращаются к онлайн-источникам (91%), но при этом большинство (59%) предпочитает покупать телевизор в офлайн-магазинах. В особенности это касается премиум-сегмента, поскольку люди хотят увидеть продукт физически. Кроме технологий экрана и "умных" функций, для покупателей дорогостоящих ТВ также важны дизайн, толщина рамки, материал корпуса и то, как он впишется в интерьер.Бренд в процессе выбора телевизора не так важен - на него обращает внимание только каждый третий покупатель. Также аналитики подметили разницу подхода мужчин и женщин при выборе ТВ. "Женщины чаще обращают внимание на стоимость, наличие скидок, в то время как для мужчин важнее разрешение экрана и наличие умных функций", - говорится в исследовании.