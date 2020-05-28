Уличные протесты в Миннесоте, вспыхнувшие после гибели афроамериканца от рук полицейских, получили в США огромный резонанс. Это событие, безусловно, будет иметь свое развитие и окажет большое влияние на американскую внутреннюю политику.

Уличные протесты в Миннесоте, вспыхнувшие после гибели афроамериканца от рук полицейских, получили в США огромный резонанс. Это событие, безусловно, будет иметь свое развитие и окажет большое влияние на американскую внутреннюю политику.Такое мнение высказал в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов."В политическом смысле многое накладывается на эту историю. Сейчас в Америке уделяется очень большое внимание тому, кого же Джо Байден выберет себе в вице-президенты. Одной из потенциальных кандидатур называют Эми Клобушар — сенатора от Миннесоты, того самого штата, где произошли беспорядки", — пояснил собкор.Поэтому, по словам Богданова, сейчас все с тревогой ожидают следующего дня, не исключая, что беспорядки снова возобновятся. Это вполне возможно еще и потому, что в отношении полицейских, отправленных в оплачиваемый отпуск, никаких жестких решений, например, возбуждения дела по статье об убийстве, не было принято.Корреспондент также рассказал, что в сетях появилось видео, на котором запечатлены моменты, предшествующие сцене удушения, когда полицейский убил на глазах свидетелей 46-летнего Джорджа Флойда. На записи было видно, что мужчина не сопротивляется."Неспровоцированная жестокость по отношению к человеку вывела людей на улицы", — резюмировал Валентин Богданов.Он напомнил о похожих событиях прошлых лет: история Эрика Гарнера, беспорядки в Батон-Руж, дикий расстрел в Детройте, вызвавшие такие же массовые выступления."Все это закончилось не очень хорошо: полицейские стали все чаще оказываться жертвами недовольных. А слова "я не могу дышать№ стали лозунгом протестующих», — отметил журналист, добавив, что Барак Обама тогда лично обещал, что ничего подобного больше не повторится."Но это повторяется. И Джо Байден очень хорошо чувствует сегодняшнюю политическую конъюнктуру", — заключил корреспондент ВГТРК.Массовые протесты вспыхнули в американском штате Миннесота, где от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец.По мнению демонстрантов, стражи порядка превысили свои полномочия и хладнокровно убили человека. Родственники погибшего требуют наказания для всех полицейских, которые принимали участие в этом задержании. К расследованию подключилось ФБР.