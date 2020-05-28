Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия решил продлить слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Китайская сторона уже выразила свое разочарование.

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия решил продлить слушания по делу об экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.В решении, вынесенном в среду, Верховный суд Британской Колумбии установил, что дело против Мэн соответствует стандарту “двойной уголовной ответственности”, когда действия, в которых обвиняют топ-менеджера Huawei в США, также являются незаконными в Канаде. Следующий этап разбирательства начнется в следующем месяце. Таким образом дочь основателя Huawei Рена Чжэнфэя, снова должна будет остаться в Ванкувере под залог. Мэн Ваньчжоу была арестована еще в декабре 2018 года по запросу США. Ее выпустили под залог в $10 млн, обязав носить GPS-браслет и оплачивать собственную охрану, то есть, тюремщиков.Вскоре после оглашения решения суда МИД Китая призвал Канаду немедленно освободить Мэн и обеспечить ее возвращение в КНР. “Китай выражает сильное разочарование и решительное несогласие в связи с этим решением и сделал серьезное представление Канаде. США и Канада, злоупотребляя своим двусторонним соглашением об экстрадиции и произвольно предпринимая принудительные меры против Мэн Ваньчжоу, грубо нарушили законные правы и интересы вышеупомянутой гражданки Китая”, – цитирует РИА Новости заявление посольства КНР в Канаде. Свое разочарование по поводу решения канадской Фемиды выразили и в Huawei.Издание The Global Times было менее сдержанно в выражениях, заявив о причастности властей США к принятию этого решения, и написав, что судебная и дипломатическая независимость Канады просела из-за “запугивания США”.