Одна женщина погибла, еще трое ее знакомых получили травмы в результате столкновения катера с подтопленным деревом в Астраханской области.

Одна женщина погибла, еще трое ее знакомых получили травмы в результате столкновения катера с подтопленным деревом в Астраханской области.Авария, как уточнили в региональном управлении МЧС, произошла в ночь на 28 мая на реке Сарбай. Возвращаясь в поселок Разино, катер, в котором находились пять человек, на скорости налетел на ствол ушедшего под воду дерева.Удар оказался такой силы, что 32-летняя женщина получила смертельные травмы. Две ее знакомые и 35-летний мужчина попали в больницу.