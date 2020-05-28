При посещении кинотеатра Роспотребнадзор рекомендует носить гигиенические маски, для сотрудников это обязательно наряду с ношением перчаток.

При посещении кинотеатра Роспотребнадзор рекомендует носить гигиенические маски, для сотрудников это обязательно наряду с ношением перчаток, передает ТАССОтмечается, что все сотрудники кинотеатра должны быть обеспечены одноразовыми масками, перчатками и запасом дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук.При возобновлении работы кинотеатров ведомство рекомендует установить интервалы между сеансами не менее 30 минут для проветривания и уборки залов.Посетителям кинотеатров рекомендуется по возможности приобретать через автоматы и мобильные приложения, избегая использования наличных денег.