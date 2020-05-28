Актеру не понравился второй сезон сериала Тест на
беременность. Кирилл Гребенщиков считает сценарий этой части теленовеллы
плохим.
Актеру не понравился второй сезон сериала "Тест на
беременность". Кирилл Гребенщиков считает сценарий этой части теленовеллы
плохим.
Артист провел прямой эфир в личном микроблоге. Знаменитость
пошла навстречу подписчикам, которые очень хотели обсудить второй сезон сериала
"Тест на беременность". Кирилл
Гребенщиков признался, что от этой части мелодрамы он не в восторге.
По словам артиста, на общее восприятие картины повлияли "производственные
моменты" и сценарий. То, что литературная основа для теленовеллы написана не
лучшим образом, понимали даже актеры.
Исполнители главных ролей из кожи вон
лезли, чтобы скрыть изъяны сюжета. "Мы всеми силами ради вас и ради себя старались вытянуть
своей игрой, и только отчасти нам это удалось", – поделился Кирилл Гребенщиков.
28 Май 2020 в 12:00 PDT
К прямому эфиру присоединилась еще одна звезда
сериала "Тест на беременность" – Маргарита Адаева. Во втором сезоне героиню
артистки убивают. По признанию Маргариты, узнав о смерти персонажа, она разрыдалась. Адаева не могла понять, почему ее выводят из истории, актриса не
знала, что сделала не так.
Кирилл Гребенщиков тоже высказался о кончине персонажа Маргариты
Адаевой. Этот сюжетный ход актер сериала "Тест на беременность" назвал идиотским.
Маргарита и Кирилл уверены, что продолжения мелодрамы
не будет. "Уходя – уходи", – высказалась Адаева, а Гребенщиков ее поддержал.