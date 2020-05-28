Актеру не понравился второй сезон сериала Тест на беременность. Кирилл Гребенщиков считает сценарий этой части теленовеллы плохим.

Актеру не понравился второй сезон сериала "Тест набеременность". Кирилл Гребенщиков считает сценарий этой части теленовеллыплохим.Артист провел прямой эфир в личном микроблоге. Знаменитостьпошла навстречу подписчикам, которые очень хотели обсудить второй сезон сериала"Тест на беременность". КириллГребенщиков признался, что от этой части мелодрамы он не в восторге.По словам артиста, на общее восприятие картины повлияли "производственныемоменты" и сценарий. То, что литературная основа для теленовеллы написана нелучшим образом, понимали даже актеры.Исполнители главных ролей из кожи вонлезли, чтобы скрыть изъяны сюжета. "Мы всеми силами ради вас и ради себя старались вытянутьсвоей игрой, и только отчасти нам это удалось", – поделился Кирилл Гребенщиков.28 Май 2020 в 12:00 PDTК прямому эфиру присоединилась еще одна звездасериала "Тест на беременность" – Маргарита Адаева. Во втором сезоне героинюартистки убивают. По признанию Маргариты, узнав о смерти персонажа, она разрыдалась. Адаева не могла понять, почему ее выводят из истории, актриса незнала, что сделала не так.Кирилл Гребенщиков тоже высказался о кончине персонажа МаргаритыАдаевой. Этот сюжетный ход актер сериала "Тест на беременность" назвал идиотским.Маргарита и Кирилл уверены, что продолжения мелодрамыне будет. "Уходя – уходи", – высказалась Адаева, а Гребенщиков ее поддержал.