Совсем скоро будет поставлена точка в их отношениях. Первое судебное заседание состоится летом.

Совсем скоро будет поставлена точка в их отношениях. Первое судебное заседание состоится летом.О намерении развесить Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили общественности в феврале этого года. Казалось, что супруги решили расстаться мирно, но в апреле актриса ошарашила поклонников новостью о насилии со стороны мужа. Супруг якобы поднял на нее руку, чем очень напугал детей.Агата вместе с наследниками съехала от Павла и теперь готовится к бракоразводному процессу. Недавно актриса сообщила, что с супругом удалось наладить диалог. "Все потихонечку идет тип-топ", – сказала она. Документы уже направлены в суд.Первое заседание состоится 1 июня. Последняя беседа по заявлению о расторжении брака назначена на 15-ое число.11 Янв 2019 в 8:05 PSTНапомним, недавно Агата Муцениеце попала в неприятную ситуацию. Актрису задержали полицейские. Дело в том, что супруга Прилучного стала одним из протестующих жителей, которые возмутились вырубкой деревьев. Рядом с домом, где живет Агата, началось строительство некого объекта. Удалось ли девушке избежать наказания, Дни.ру.