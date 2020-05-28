28.05.2020

2020-05-28 18:35:03

Когда владимирцам официально разрешат купаться

Купальный сезон во Владимирской области раньше традиционно стартовал 1 июня. Чаще всего на эту дату ориентируются органы местного самоуправления. Но в этом году из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки открытие купального сезона отложили. Скорее всего, он откроется не раньше 15 июня. Конкретные сведения на этот счёт будут размещены на сайтах муниципальных образований.

С 1-го июня во Владимирской области стартует месячник безопасности людей на водных объектах. Будет усилено патрулирование водоёмов, активизирована дистанционная профилактическая работа.За купание в водоёмах до официального открытия купального предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 800 до 4000 рублей (на физическое лицо).

ГУ МЧС России призывает жителей не нарушать режим самоизоляции и, как следствие – не посещать водоёмы. Тем самым будут исключены какие-либо происшествия, а также штрафы за нарушения правил безопасности людей на водных объектах.