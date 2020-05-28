В Краснодаре сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение по делу местного жителя, напавшего с ножом на беременную женщину-таксиста. Напомним, инцидент произошел в 25 апреля. Двадцатилетний парень набросился на водителя, обокрал ее и ранил.

В Краснодаре сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение по делу местного жителя, напавшего с ножом на беременную женщину-таксиста. Напомним, инцидент произошел в 25 апреля. Двадцатилетний парень набросился на водителя, обокрал ее и ранил, передает ГТРК "Кубань"."Он обвиняется по статье 162 "Разбой". Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы", – сообщили в прокуратуре.По информации СК, в краснодарском микрорайоне Музыкальный молодой человек сел в такси и попросил отвезти в другой район города. По пути злоумышленник ударил девушку-водителя в грудь ножом и похитил выручку. Однако полицейским удалось его задержать по горячим следам. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.