Красноярские аграрии практически завершили посевную. Как передает ГТРК Красноярск, эпидемия коронавируса не повлияла на работу сельского хозяйства. На данный момент почти 100% сельхозугодий в Канском районе завершили посевную.

Красноярские аграрии практически завершили посевную. Как передает ГТРК "Красноярск", эпидемия коронавируса не повлияла на работу сельского хозяйства. На данный момент почти 100% сельхозугодий в Канском районе завершили посевную.В этом году около 55 тысяч гектаров составил прирост засеянных площадей. Зерновыми и зернобобовыми к середине мая в регионе засеяны более 70% от планируемого.Сейчас особенно важно помочь аграриям. На поддержку АПК в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" депутаты Законодательного собрания края выделили более восьми миллиардов рублей. Причем 90% — средства края. В прошлом году аграрии получили на миллиард меньше. Сейчас в планах — покупка новой техники: 34 посевных комплексов и около ста зерноуборочных комбайнов.