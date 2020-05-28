В Кремле прокомментировали сообщения о взятке, которую якобы вымогал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт у польского производителя молочной продукции. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта информация будет проверена.

В Кремле прокомментировали сообщения о взятке, которую якобы вымогал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт у польского производителя молочной продукции. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта информация будет проверена."Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности, – цитирует Пескова РИА Новости. – Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена".Тем временем руководство польской компании "Млековита" опровергло данные о взятке."Такой ситуации не было абсолютно", – заявили в компании. Представитель предприятия добавил, что его директор не знаком с Данквертом и никогда с ним не встречался.Сам Данкверт сообщил, что обсудил с адвокатом Анатолием Кучереной, как реагировать на обвинения во взятке. На совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию глава Россельхознадзора напомнил, что поставки молочной продукции из Польши в Россию сейчас запрещены."Я на ходу с Кучереной, с адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать", – сказал глава ведомства.Ранее в СМИ появилось сообщение, что Данкверт якобы вымогал взятку у руководства "Млековиты", чтобы допустить ее продукцию на российский рынок. Сообщалось, что глава Россельхознадзора требовал у польского бизнесмена полмиллиона долларов.