Телеведущая благодарит Максима Виторгана за годы совместной жизни. От звезды кино журналистка родила сына Платона.

Телеведущая благодарит Максима Виторгана за годы совместной жизни. От звезды кино журналистка родила сына Платона.Разводу телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторганапредшествовал некрасивый эпизод. Тогда еще муж знаменитости несколько разударил по лицу режиссера Константина Богомолова. В тот момент в Сети и прессе активнообсуждали интрижку Ксении и Константина, что, видимо, и подвигло Максима ктаким решительным действиям.После драки и последующего скандала было сложно поверить,что Собчак и Виторган смогут наладить общение. Между тем знаменитости помирились ради общего сына Платона.Общаясь с Александром Мясниковым в рамках собственного шоутеледива призналась, что благодарна Максиму Виторгану за поддержку и совместныегоды. Брак с актером Ксения Собчак не считает, и никогда не считала ошибкой.Напомним, Ксения и Максим стали парой в 2012 году. Черезчетыре месяца после начала романа артист и журналистка сыграли тайную свадьбу,которая многим показалась поспешной.18 Май 2020 в 11:20 PDTВ 2016-м знаменитость родила мужу сына Платона. Собчак скрывала беременность так долго, как это было возможно.Появление ребенка изменило . Телеведущая,которую ранее называли детоненавистницей, внезапно прониклась к малышам.В сентябре 2019 года журналистка стала женой режиссераКонстантина Богомолова. Эта свадьба звезды наделала много шума.