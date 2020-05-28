Хоккейный клуб из Уфы Салават Юлаев со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги будет проводит домашние встречи на площадки финских размеров. Ее размер на Уфа-Арене будет составлять 60 на 28 метров.

Хоккейный клуб из Уфы "Салават Юлаев" со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги будет проводит домашние встречи на площадки "финских" размеров. Ее размер на "Уфа-Арене" будет составлять 60 на 28 метров."Теперь на скамейках команд станет больше пространства, а вместительность арены увеличится на 250-300 посадочных мест", — говорится в официальном Twitter-аккаунте уфимского клуба.28 х 60 — именно такой размер игровой площадки будет на @UfaArena в новом сезоне #КХЛ